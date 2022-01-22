В Архангельске машина сбила женщину с двумя детьми

"На перекрестке улиц Тимме и Смольный Буян, по предварительным данным, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota, допустил наезд на 27-летнюю женщину и двух детей четырех и семи лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии один ребенок погиб на месте, второй несовершеннолетний и женщина госпитализированы", - сказали в пресс-службе.