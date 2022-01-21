В Красноярском крае произошло массовое ДТП с двумя автобусами

В селе Богучаны Красноярского края произошла авария с участием двух автобусов, пострадали десять человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

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По словам собеседника агентства, в автобусе ЛиАЗ находились 35 россиян, в автобусе ПАЗ — 15. Среди пострадавших есть ребенок.

Представитель экстренных служб добавил, что пятеро пострадавших госпитализированы.