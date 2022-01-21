Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-7° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
1 час назад

В Москве произошло смертельное ДТП: машина каршеринга врезалась в «Камаз»

Госавтоинспекция Москвы сообщила о ДТП со смертельным исходом, случившемся в тоннеле на Ленинградском проспекте в Москве.

Как сообщается, погибший мужчина управлял легковым автомобиле из сервиса каршеринга, не успел перестроиться и врезался в «Камаз», принадлежащий коммунальным службам города и занимавшийся уборкой проезжей части.

«В результате ДТП мужчина (на вид 40 лет), управляющий каршеринговым авто, от полученных травм скончался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции», - сообщают в столичной Госавтоинспеции.

Ранее «Свободная пресса» писала, что в Кемеровской области водитель автомобиля Subaru Forester на большой скорости врезался в грузовик, погибли два человека.

ДТП,Видео,Subaru Forester,Subaru,Камаз,ГИБДД,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители