Госавтоинспекция Москвы сообщила о ДТП со смертельным исходом, случившемся в тоннеле на Ленинградском проспекте в Москве.

Как сообщается, погибший мужчина управлял легковым автомобиле из сервиса каршеринга, не успел перестроиться и врезался в «Камаз», принадлежащий коммунальным службам города и занимавшийся уборкой проезжей части.

«В результате ДТП мужчина (на вид 40 лет), управляющий каршеринговым авто, от полученных травм скончался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции», - сообщают в столичной Госавтоинспеции.