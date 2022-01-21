Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве

Огромный затор образовался в связи с массовым ДТП на 54-м километре Киевского шоссе в Москве. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 января, сообщил источник в экстренных службах.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

По данным СМИ, на данном участке столкнулись более 20 автомобилей. В результате аварии движение в область оказалось заблокированным.

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека. Из-за образовавшихся заторов к месту аварии не могут проехать автомобили службы МЧС.

До этого сообщалось о смертельной аварии, которая произошла в тоннеле в районе дома 80 на Ленинградском проспекте по направлению движения в центр. Водитель машины каршеринга не успел вовремя перестроиться и врезался в КамАЗ, осуществлявший уборку снега на проезжей части.

В результате ДТП мужчина, управлявший каршеринговым авто, от полученных травм скончался на месте.

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