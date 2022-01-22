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1 час назад

ДТП со Шварценеггером сняли с коптера

Последствия автомобильной аварии в Лас-Вегасе с участием голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера сняли с коптера.

ДТП со Шварценеггером сняли с коптера
Фото: ReutersReuters

На кадрах можно увидеть, как пострадавший автомобиль эвакуируют с места ДТП: черный внедорожник Шварценеггера подмял под себя красную Тойоту.

На фотографиях, сделанных после аварии, Шварценеггер выглядит обескураженным. Сразу после столкновения он выскочил из машины. По данным TMZ, актер проехал на красный свет, именно он может быть виновником аварии, передает РенТВ.

Обстоятельства аварии выяснит американская полиция. Экспертиза показала, что Шварценеггер в момент аварии был трезв.

Ранее сообщалось, что американский актер и политик Арнольд Шварценеггер попал в дорожную аварию, в ходе которой пострадал один человек.

ДТП,Toyota,Арнольд Шварценеггер,
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