В ДТП в Кировской области погибли женщина и ребенок

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе "Вятка" в Кировской области, в результате аварии погибли женщина и четырехлетний ребенок. Об этом сообщается в воскресенье в официальной группе управления ГИБДД УМВД России по региону в соцсети "ВКонтакте".