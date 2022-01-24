В ГИБДД напомнили, в каких случаях собственники машин должны иметь диагностическую карту

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Владельцы автомобилей, которые используют машины в личных целях, несмотря на то, что технический осмотр отменен, должны оформлять диагностическую карту в случае внесения изменений в конструкцию машины и при купле-продаже транспортного средства. Об этом журналистам сообщил замглавы ГИБДД России Владимир Кузин.

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"Когда гражданин подает документ о регистрационных действиях, то в перечне этих документов есть необходимость предоставления диагностической карты. Она изготавливается в электронном виде и хранится в единой информационной системе технического осмотра. В случае, когда собственник транспортного средства приобрел автомобиль, но у него срок более четырех лет, в этой ситуации обязательно должна быть предоставлена диагностическая карта, в случае когда собственник транспортного средства владеет этим автомобилем более четырех лет и меняется собственник при продаже, то в этом случае точно также предоставляется диагностическая карта. И также она предоставляется тогда, когда происходит изменение в конструкции транспортного средства, независимо от года выпуска", - сказал он.

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Кроме того, по его словам, сотрудник ГИБДД вправе проверять техосмотр автомобиля даже при предъявлении диагностической карты, если видны неисправности автомобиля. "Сотрудник имеет право проверить транспортное средство, если водитель предъявляет диагностическую карту. Он может проверить только тогда, когда видит визуально, своими глазами, что у него нет, допустим, болтов на колесах, валяется кардан сзади, течет тормозная жидкость. В таких ситуациях он может ее проверить", - сказал Кузин.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в РФ. От техосмотра освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд.