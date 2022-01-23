Россиянка погибла в результате ДТП в Аргентине

27-летняя гражданка России погибла в ДТП с участием автобуса на территории Аргентины. Пассажирский транспорт врезался в грузовик, стоявший на обочине. В результате удара скончалась наша соотечественница, еще 12 человек пострадали.

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«Мы постоянно находимся на связи с семьей и друзьями. Решается вопрос о вывозе тела либо праха», - приводит ТАСС слова заведующего консульским отделом посольства РФ в республике Георгия Полина.

Известно, что водителю автобуса уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В настоящее время выясняются все причины аварии.

Отмечается, что погибшая россиянка собиралась на следующей неделе вылететь в Россию. В Аргентине она работала моделью.