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1 час назад

В Аргентине погибла российская модель

27-летняя гражданка России погибла в ДТП с участием автобуса на территории Аргентины. Пассажирский транспорт врезался в грузовик, стоявший на обочине. В результате удара скончалась наша соотечественница, еще 12 человек пострадали.

Россиянка погибла в результате ДТП в Аргентине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы постоянно находимся на связи с семьей и друзьями. Решается вопрос о вывозе тела либо праха», - приводит ТАСС слова заведующего консульским отделом посольства РФ в республике Георгия Полина.

Известно, что водителю автобуса уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В настоящее время выясняются все причины аварии.

Отмечается, что погибшая россиянка собиралась на следующей неделе вылететь в Россию. В Аргентине она работала моделью.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в результате аварии в Рязани погибло два человека. Инцидент произошел накануне вечером в черте города, столкнулись два легковых автомобиля.

ДТП,ИТАР-ТАСС,
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