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1 час назад

В России автокран протаранил пассажирский автобус

В Хабаровске автобус, следовавший маршрутом N 33, ехал по Пятой площадке с 15 пассажирами, когда попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. В пассажирский автотранспорт влетел автокаран.

В России автокран протаранил пассажирский автобус
Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»Павел Лисицын/РИА «Новости»

Как утверждают очевидцы, кран не уступил дорогу, но водитель ДЭУ быстро среагировал, и избежал более сильного столкновения, что спасло пассажиров. Сообщается, что в результате автоаварии, пострадала только 40-летняя пассажирка — она получила ушибы.

Ранее сообщалось, что несколько человек, включая ребенка, пострадали при ДТП с автобусом в Москве. Инцидент произошел на Варшавском шоссе в районе дома 179. Автобус столкнулся с легковым автомобилем марки "Хендай".

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