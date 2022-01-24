В России автокран протаранил пассажирский автобус

В Хабаровске автобус, следовавший маршрутом N 33, ехал по Пятой площадке с 15 пассажирами, когда попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. В пассажирский автотранспорт влетел автокаран.

Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости» Павел Лисицын/РИА «Новости»

Как утверждают очевидцы, кран не уступил дорогу, но водитель ДЭУ быстро среагировал, и избежал более сильного столкновения, что спасло пассажиров. Сообщается, что в результате автоаварии, пострадала только 40-летняя пассажирка — она получила ушибы.

Ранее сообщалось, что несколько человек, включая ребенка, пострадали при ДТП с автобусом в Москве. Инцидент произошел на Варшавском шоссе в районе дома 179. Автобус столкнулся с легковым автомобилем марки "Хендай".