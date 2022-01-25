Водитель пошел на обгон и врезался в машину ДПС

Водитель легкового автомобиля врезался в стоявший на обочине автомобиль ДПС. Инцидент случился в Реутове, сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах», который опубликовал запись аварии с видеорегистратора.

Фото: ТАСС ТАСС

Автомобилист двигался и решил перестроиться в крайнюю правую полосу позади грузового автомобиля, который в этот момент решили остановить сотрудники ДПС.

Чтобы избежать столкновения с автоинспекторами и грузовиком, водитель вырулил на обочину, где стоял автомобиль сотрудников ГИБДД. Аварии избежать не удалось — машина врезалась в район передней левой двери полицейской Lada. Подробностей об аварии и ее точная дата не сообщается.

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