Названы города России с самыми опасными дорогами

Наиболее опасные для транспортных средств дороги в России находятся в Брянске и Иркутске . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов страховой компании (СК) «Согласие».

По словам специалистов, ДТП именно на этих дорогах чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машины в 2021 году. В частности, доля автомобилей, не подлежащих восстановлению в Брянске составляет 1,72 процента, в Иркутске — 1,57 процент. В топ-5 наиболее опасных для машин также вошли Вологда, Калуга и Самара. При этом Москва и Санкт-Петербург не попали в «десятку».