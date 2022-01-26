«Ничего, что у меня скорая?»: дорожный скандал в Мытищах

Полиция проверила видео, на котором автоледи 20 минут спорит с водителем скорой, учит его парковаться и не пропускает на вызов. О проведении проверки сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

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Действие происходит во дворе одного из домов в Мытищах, владелица легкового авто 20 минут спорит с водителем скорой, перегородив машине дорогу и не давая проехать на вызов к больному. Молодая автоледи учит водителя машины экстренной службы правилам дорожного движения, не обращая внимания ни на какие просьбы.

Ничего, что у меня скорая, это вообще не принципиально? — пытается вразумить автоледи водитель скорой.

Однако та не реагирует на его слова и даже не обращает внимания на врача, который вышел из скорой, постучал в окно легковушки и попросил немного отъехать. В ответ владелица легковушки грубо нахамила врачу.

В итоге роликом заинтересовалась полиция, которая разыскала бойкую автоледи и привлекла её к административной ответственности.

Сотрудниками полиции установлены все участники инцидента.

«За непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включёнными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 23-летняя местная жительница привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы областного ГУ МВД.