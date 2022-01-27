Украинца лишили прав на 190 лет за пьяное вождение

Жителя Львова лишили водительских прав на 190 лет за систематическую пьяную езду. Его неоднократно останавливали за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, однако мужчина игнорирует судебные заседания и не платит штрафы, сообщает издание Zaxid.net.

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На 33-летнего Анатолия Савицкого в прошлом году составили более 30 административных протоколов, оштрафовали на 1,07 млн гривен и лишили прав совокупно на 160 лет. В начале 2022-го совокупный срок лишения прав увеличили еще на 30 лет.

Шевченковский районный суд Львова впервые назначил Савицкому 15 суток административного ареста из-за пьяной езды в конце декабря. Спустя две недели суд рассмотрел еще два постановления за начало сентября. Тогда его задержали дважды — с разницей в несколько дней мужчина отказывался от прохождения проверки на содержание наркотиков в крови. По свидетельству патрульных, у него были расширены зрачки, нарушена речь и дрожали пальцы. Позже в январе Савицкому назначили 15 дней ареста в четвертый раз.

Отмечается, что привлечь к ответственности такого водителя можно, если полиция откроет уголовное производство по факту умышленного неисполнения решения суда. При этом случаев, когда водитель за неисполнение решения суда получал реальный срок, на Украине пока не было. Изъять автомобили у нарушителя не могут, поскольку они не зарегистрированы.