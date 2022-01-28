В центре Москвы произошло ДТП со скорой помощью

Скорая помощь попала в ДТП в центре Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Автомобиль скорой помощи столкнулся с минивэном Mercedes на Саввинской набережной. По предварительной информации, пострадал водитель скорой. Он получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу.

7 января в Москве произошла смертельная дорожная авария с участием машины скорой помощи. На улице Абельмановская на юго-востоке столицы водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи, которая от удара затем врезалась в трамвай.

Погибла 65-летняя женщина - пациентка, которую везли в больницу. Во время аварии женщина вылетела из машины.