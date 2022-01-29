Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Крыму

Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Крыму.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД РФ, утром в субботу, 29 января в городе Белогорск водитель автомобиля дорожной службы «КамАЗ» не учёл дорожные условия и совершил столкновение с автобусом МАН, который двигался во встречном направлении по маршруту «Советский – Симферополь»,

В момент ДТП в салоне автобуса находились четыре человека. В результате случившегося один из них пострадал.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, свою проверку также проводит крымская прокуратура.