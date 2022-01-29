В российском городе водитель въехал в стоящих на остановке людей

В Тюмени водитель Lada Priora въехал в людей, которые стояли на остановке, после чего скрылся. Об этом в субботу, 29 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Мельникайте. Автомобиль въехал в остановочный комплекс «Улица Депутатская».

По предварительным данным, пострадали три женщины, все они были госпитализированы в тяжелом состоянии. У 67-летней горожанки медики зафиксировали тяжелые травмы конечностей и лица, 47-летняя тюменка травмировала ноги, у еще одной жительницы города также есть ушибы тела.

Уточняется, что после столкновения с остановкой водитель сбежал с места ДТП, бросив свой автомобиль. Его разыскивают правоохранители.

Telegram-канал «112» публикует снимки с места происшествия. На них видно обломки остановки, под которыми осталась серебристая машина. Поблизости также видно мусорку, которая отлетела от места при аварии.