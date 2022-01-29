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2 часа назад

В российском городе водитель въехал в стоящих на остановке людей

В Тюмени водитель Lada Priora въехал в людей, которые стояли на остановке, после чего скрылся. Об этом в субботу, 29 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области.

В российском городе водитель въехал в стоящих на остановке людей
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Мельникайте. Автомобиль въехал в остановочный комплекс «Улица Депутатская».

По предварительным данным, пострадали три женщины, все они были госпитализированы в тяжелом состоянии. У 67-летней горожанки медики зафиксировали тяжелые травмы конечностей и лица, 47-летняя тюменка травмировала ноги, у еще одной жительницы города также есть ушибы тела.

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Уточняется, что после столкновения с остановкой водитель сбежал с места ДТП, бросив свой автомобиль. Его разыскивают правоохранители.

Telegram-канал «112» публикует снимки с места происшествия. На них видно обломки остановки, под которыми осталась серебристая машина. Поблизости также видно мусорку, которая отлетела от места при аварии.

Ранее стало известно, что на российской автомобильной дороге М4 «Дон» из-за гололеда одновременно попали в аварию 40 автомобилей. ДТП произошло ночью. При этом информации о пострадавших не было.

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