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1 час назад

В Новосибирске нетрезвая женщина на машине сбила двух детей на тротуаре

Нетрезвая женщина на автомобиле не справилась с управлением и съехала с дороги в Новосибирске на тротуар, где сбила двух девочек-пешеходов. Дети с различными травмами доставлены в больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пьяная женщина сбила двух детей в Новосибирске
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"В 14:35 (10:35 мск) женщина-водитель 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer <…> в пути следования у дома 49 по улице Невельского не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару. В результате ДТП двух девочек-пешеходов девяти и тринадцати лет с различными травмами доставили в больницу", - сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что у водителя было установлено алкогольное опьянение. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства происшествия.

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