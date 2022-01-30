Пьяная женщина сбила двух детей в Новосибирске

"В 14:35 (10:35 мск) женщина-водитель 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer <…> в пути следования у дома 49 по улице Невельского не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару. В результате ДТП двух девочек-пешеходов девяти и тринадцати лет с различными травмами доставили в больницу", - сообщили в пресс-службе.