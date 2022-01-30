Пешеход сознательно спровоцировал ДТП: кто виноват?

ДТП с пешеходом - не редкая ситуация на дорогах России. В большинстве случаев ответственность лежит на плечах автомобилиста. Такая практика стала причиной развития мошеннических схем - пешеходы намеренно провоцируют ДТП, а затем получают выплаты за нанесенный ущерб. Рассмотрим, как водителю уберечь себя от подобных манипуляция и защититься.

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Подставщики на дороге распространены не только среди других водителей - их хватает и в среде пешеходов. На практике автомобилисты сталкиваются с неприятными ситуациями, когда из-за припаркованного транспорта буквально выпрыгивает человек под колеса машины. Хорошо, если найдутся свидетели, или в машине будет стоять регистратор. В таком случае подставщики, как правило, уходят сами. Но что делать, если не окажется ни первого, ни второго.

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Мошенники, которые развивают себя в этой среде, хорошо ознакомлены с Правилами. Они манипулируют и не берут в действие пункт 4.5 ПДД. Напомним, что он указывает на то, что пешеходы не должны создавать помех для передвижения транспортных средств. Кроме того, они не должны выходить из-за стоящего транспорта или препятствия на проезжую часть. Чаще всего автомобилистам в случае ДТП с пешеходами вменяют нарушение пункта 10.1 ПДД РФ - не учли видимость и дорожную обстановку.

Даже если пешеход не соблюдал правила пункта 4.5 ПДД, а водителя не признают виновным, он все равно будет обязан возместить ущерб пострадавшему. А если учитывать, что ущерб может быть нанесен не только человеку, но и его имуществу, сумма возрастает в разы.

Но на этот счет в законе есть оговорка. Ответственность владельца транспортного средства не может наступить, если вред был причинен из-за непреодолимой силы или умысла пострадавшего. Если будет доказано, что пешеход с умыслом попал под колеса автомобиля, он не получит компенсацию. Остается главный вопрос - как доказать факт злого умысла? Лучше всего для этой цели использовать запись с регистратора, который в современных условиях должен быть установлен в салоне каждого автомобиля.

Если регистратора нет, нужно поискать свидетелей и обращаться к автомобилистам, которые передвигались позади. Кроме того, нужно настаивать на официальном оформлении дорожно-транспортного происшествия. Это позволит запросить запись с уличных или частных камер.

Мошенники, как правило, не оформляют аварии официально. Так как это предполагает слишком долгое ожидание компенсации за нанесенный ущерб. Кроме того, они стараются не фигурировать в протоколах. Поэтому разговоры об официальном оформлении аварии часто их отпугивают. Даже если пострадавший скрылся с места ДТП, водителю следует оставаться и дожидаться приезда сотрудников ГИБДД. В противном случае можно получить более суровое наказание - остаться без водительского удостоверения.

Автомобилисты часто попадаются на подобные уловки и не расценивают свой отъезд с места ДТП как нарушение.