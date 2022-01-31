Автомобиль Lada насмерть сбил женщину на дороге под Шатурой

Водитель машины Lada наехал на женщину на 55-м км автодороги Куровское-Шатура, она погибла на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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Происшествие случилось в 16:10. Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. По данному факту проводится проверка. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.