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2 часа назад

Автомобиль Lada насмерть сбил женщину на дороге под Шатурой

Водитель машины Lada наехал на женщину на 55-м км автодороги Куровское-Шатура, она погибла на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль Lada насмерть сбил женщину на дороге под Шатурой
Фото: ТАССТАСС

Происшествие случилось в 16:10. Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. По данному факту проводится проверка. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Ранее в подмосковном Королеве перевернулся автомобиль каршеринга, в аварии никто не пострадал. Перевернутый автомобиль спровоцировал серьезную пробку, объезжать которую приходилось по дворам.

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