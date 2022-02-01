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30 минут назад

Мужчина в автосервисе обнаружил взрывчатку в своем автомобиле

Владелец кроссовера Nissan приехал на техобслуживание в автосервис, где выяснилось, что на его машине установлено взрывное устройство. Об этом сообщает «Татар-информ».

Бомбу в машине владелец обнаружил в автосервисе
Фото: Телеграм-канал «ВТП | ВТатарстанеПоймут»Телеграм-канал «ВТП | ВТатарстанеПоймут»

Инцидент произошел в Казани на улице Адоратского. Когда Nissan X-Trail подняли, то увидели прикрепленный к днищу посторонний предмет. Сотрудники автосервиса сняли его с машины и выбросили на улицу.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что это взрывное устройство — выяснилось, что в бутылке находилась легковоспламеняющаяся жидкость. Как уточняет KazanFirst, бомба была прикреплена к бензобаку, рядом с ней находился сотовый телефон.

Владелец X-Trail рассказал, что купил кроссовер два года назад, и заявил, что не знает, как взрывное устройство там оказалось. Спецслужбы выясняют, кто мог установить бомбу.

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