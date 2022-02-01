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44 минуты назад

Четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

Четыре человека пострадали в результате столкновения двух машин на Новогиреевской улице на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"На пересечении Новогиреевской улицы и улицы Металлургов произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате пострадали четыре человека. Состояние пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что после столкновения одна из машин врезалась в столб. "Один человек оказался зажат в салоне, он пострадал", - сказали в главке.

На месте происшествия находятся порядка семи машин скорой помощи. Также работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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