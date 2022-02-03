МЖД: Сход вагонов на юго-востоке Москвы не повлиял на движение поездов

Сход вагонов на ж/д станции «Люблино-Сортировочное» не повлиял на движение поездов, сообщает пресс-служба МЖД.
«Сегодня в 1:55 на станции «Люблино-Сортировочное» произошел сход девяти вагонов. Угрозы экологии нет. В результате произошедшего пострадали два работника станции, которые доставлены в больницу для оказания помощи. Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. На месте работает восстановительный поезд. Причины произошедшего устанавливаются», - говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал Агентству городских новостей «Москва», что два человека пострадали из-за схода с рельсов пяти вагонов поезда около ж/д станции «Перерва»