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6 часов назад

МЖД: Сход вагонов на юго-востоке Москвы не повлиял на движение поездов

Сход вагонов на ж/д станции «Люблино-Сортировочное» не повлиял на движение поездов, сообщает пресс-служба МЖД.

МЖД: Сход вагонов на юго-востоке Москвы не повлиял на движение поездов
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Сегодня в 1:55 на станции «Люблино-Сортировочное» произошел сход девяти вагонов. Угрозы экологии нет. В результате произошедшего пострадали два работника станции, которые доставлены в больницу для оказания помощи. Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. На месте работает восстановительный поезд. Причины произошедшего устанавливаются», - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал Агентству городских новостей «Москва», что два человека пострадали из-за схода с рельсов пяти вагонов поезда около ж/д станции «Перерва»

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