МЖД: Сход вагонов на юго-востоке Москвы не повлиял на движение поездов

«Сегодня в 1:55 на станции «Люблино-Сортировочное» произошел сход девяти вагонов. Угрозы экологии нет. В результате произошедшего пострадали два работника станции, которые доставлены в больницу для оказания помощи. Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. На месте работает восстановительный поезд. Причины произошедшего устанавливаются», - говорится в сообщении.