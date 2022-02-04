Маршрутка загорелась на полном ходу

В Магнитогорске во время движения загорелась маршрутная "Газель". Автобус 2014 года выпуска оказался уничтожен полностью. Видео с горящей маршруткой опубликовали в сообществе "ЧП Магнитогорск Южный Урал" в соцсети "ВКонтакте".

Водитель "Газели" находился на маршруте, когда почувствовал запах горящей проводки в салоне. Он остановился и высадил трех пассажиров, а затем перекрыл подачу газового топлива и направился в автомастерскую. До места назначения водитель так и не доехал - из-под капота повалил дым. Мужчина остановил автобус и попытался самостоятельно погасить пламя. Ему на помощь пришел водитель грузовика, но потушить автомобиль не удалось - огонь быстро перекинулся в салон, а потом охватил всю "Газель".