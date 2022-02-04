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3 часа назад

В Магнитогорске маршрутка сгорела дотла во время движения

В Магнитогорске во время движения загорелась маршрутная "Газель". Автобус 2014 года выпуска оказался уничтожен полностью. Видео с горящей маршруткой опубликовали в сообществе "ЧП Магнитогорск Южный Урал" в соцсети "ВКонтакте".

Маршрутка загорелась на полном ходу
Фото: "ВКонтакте""ВКонтакте"

Водитель "Газели" находился на маршруте, когда почувствовал запах горящей проводки в салоне. Он остановился и высадил трех пассажиров, а затем перекрыл подачу газового топлива и направился в автомастерскую. До места назначения водитель так и не доехал - из-под капота повалил дым. Мужчина остановил автобус и попытался самостоятельно погасить пламя. Ему на помощь пришел водитель грузовика, но потушить автомобиль не удалось - огонь быстро перекинулся в салон, а потом охватил всю "Газель".

Когда пожарные прибыли на место и потушили маршрутку, она успела полностью выгореть. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.

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