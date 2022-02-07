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1 час назад

Россиянин спровоцировал ДТП ради спасения пешеходов и попал на видео

В Омске водитель такси спровоцировал ДТП рядом с пешеходным переходом ради спасения двух девушек, на которых неслась иномарка Toyota. Видео с места опубликовано на YouTube-канале «Вся про вся».

На кадрах видно, как россиянин на Volkswagen вылетает на встречную полосу перед «зеброй». Поводом для этого стало то, что на шедших по переходу девушек неслась иномарка на большой скорости. Поступок водителя спас девушек от удара. Столкновение двух машин зафиксировал на видеорегистратор автомобилист, двигающийся позади.

Позже в региональной Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло в Советском округе Омска. В ведомстве пояснили, что в результате происшествия водитель Volkswagen попал в больницу с травмами.

Ранее в Омске водитель пассажирской маршрутки из-за приступа эпилепсии протаранил пять машин, в результате медицинская помощь понадобилась ему самому и 72-летней женщине, находившейся в салоне.

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