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3 часа назад

В столице задержан лихач, неоплативший штрафы более чем на миллион рублей

В Москве задержан водитель, неоплативший штрафов более чем на миллион рублей, сообщает столичная Госавтоинспекция.

В Москве задержали водителя с неоплаченными штрафами более чем на миллион
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, что водителей, игнорирующих уплату штрафов, сотрудники Госавтоинспекции давно научились выявлять в потоке. По камерам вычисляется автомобиль, его маршрут, а дальше остановить его дело техники инспекторов ДПС.

Таким образом и был оставлен в Коломенском проезде автомобиль Volkswagen управлял которым его собственник. С мая 2021 года водитель совершил 1320 правонарушений. Из назначенных ему штрафов 276 числятся неоплаченными в установленный законом срок. По данным службы судебных приставов, гражданин имеет задолженность по неоплаченным штрафам в размере 1 миллиона рублей.

Да и попался он с признаками опьянения. Хотя от медосвидетельствования отказался.

Если посчитать, то совершал он исключительно грубые нарушения. Средний штраф более 3 тысяч рублей. Очевидно, что речь идет о неоднократном превышении скорости более чем на 60, а то и 80 км/ч, выезде на встречную полосу, неоднократный проезд на красный свет.

Сейчас в отношении нарушителя составлены протоколы за отказ от медосвидетельствования и уклонение от уплаты штрафов. Его автомобиль задержан и отправлен на штрафстоянку до принятия решения по его реализации в счет погашения задолженности по штрафам.

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