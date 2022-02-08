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2 часа назад

В Москве произошло массовое ДТП на Рублевском шоссе

Газета.Ruиещё 10

На Рублевском шоссе в районе дома 4 рядом со станцией метро «Кунцевская» произошло массовое ДТП. По предварительным данным, в аварию попали шесть автомобилей, сообщает ГИБДД. По информации РИА «Новости», повреждения получили девять машин.

В результате происшествия три человека пострадали, один из них с тяжелыми травмами, передает Госавтоинспекция. По другим данным, пострадало четыре человека, трое зажаты в разбитых машинах. На место ДТП прибыл медицинский вертолет.

Предполагаемым виновником ДТП считается водитель автомобиля Mercedes. Двигаясь в попутном направлении в сторону области, он не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими транспортными средствами.

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