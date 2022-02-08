Предприниматель Алексей Шепель находился в Mercedes-Benz S 350, устроившем массовую аварию на Рублевском шоссе в Москве, пишет Телеграм-канал 112.

По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В ближайшее время он пройдёт медосвидетельствование.

Как пишет телеграм-канал 112, авария произошла на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь. По предварительным данным, пострадали четыре человека, три из которых были зажаты в машине. Их деблокировали и передали медикам.

Как сообщает телеграм-канал Mash, среди пострадавших — миллиардер и глава крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding 56-летний Алексей Шепель. По данным телеграм-канала SHOT, его госпитализировали.

Всего в ДТП по разным данным столкнулись от шести до восьми автомобилей.