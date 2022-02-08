Названа возможная причина ДТП с миллиардером в Москве

Возможной причиной массового ДТП с девятью автомобилями на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве является то, что водитель Mercedes не смог справиться с управлением. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Предварительно водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущими транспортными средствами», — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Известий», за рулем машины марки Mercedes находился российский предприниматель, миллиардер Алексей Шепель. Отмечается, что у мужчины случился инсульт и он потерял сознание еще до столкновения.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также сообщил, что за рулем автомобиля, водитель которого не справился с управлением, находился Шепель.