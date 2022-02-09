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3 часа назад

Предъявлены обвинения миллионеру, разогнавшемуся до 417 км/ч на шоссе

Газета.Ru

В немецком городе Стендаль чешскому предпринимателю Радиму Пассеру, разогнавшемуся на своем автомобиле марки Bugatti Chiron до 417 км/ч предъявлены обвинения в грубом нарушении правил дорожного движения. Как сообщает «Би-Би-Си», ему может грозить до двух лет лишения свободы или крупный штраф.

Разогнавшемуся до 417 км/ч миллионеру предъявлены обвинения
Фото: DepositphotosDepositphotos

Несмотря на то, что в Германии нет скоростного лимита для одиночных водителей, Пассер мог подвергнуть риску свою безопасность и других участников дорожного движения, в связи с чем и открыто уголовное расследование.

Инцидент произошел летом, однако известность эта история получила только после того, как проехавшийся на экстремально высокой скорости на шоссе между Ганновером и Берлином предприниматель выложил видео об этом в YouTube.

Сам Пассер утверждает, что езда происходила ранним утром, видимость была хорошей, а безопасность была приоритетом.

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