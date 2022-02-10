Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+5° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
4 часа назад

Поезд «Ласточка» протаранил легковой автомобиль, один человек пострадал

Вечерняя Москваиещё 1

Скоростной поезд «Ласточка» протаранил легковую машину в Москве в среду, 9 февраля.

Поезд протаранил легковой автомобиль в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Авария произошла на Светлом проезде. Поезд двигался без пассажиров.

По предварительной информации, пострадал один человек — водитель автомобиля. От госпитализации он отказался.

Другие подробности произошедшего выясняются, сообщает РЕН ТВ.

СК проводит проверку после странной гибели 24-летней проводницы поезда. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели проводницы 7 февраля на 52-м километре перегона Марамзино — Колюткино Свердловской железной дороги. Следователи выясняют, действительно ли девушка выпала из поезда и умерла.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители