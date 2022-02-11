ДПС устроила погоню со стрельбой за 15-летним нарушителем

Ночью дорожные полицейские заметили отечественную легковушку с затонированными передними и задними стеклами. Водитель "семерки" решил не останавливаться по требованию автоинспекторов и, увеличив скорость, направился к выезду из населенного пункта. Полицейские начали преследование водителя, который неоднократно создавал аварийные ситуации: вилял по дороге и выезжал на встречную полосу. Инспекторы ГИБДД предупредили лихача о применении табельного оружия, после чего сделали несколько предупредительных выстрелов, а затем открыли огонь по колесам автомобиля - только после этого "ВАЗ-2107" удалось остановить.