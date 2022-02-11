Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

ДПС устроила погоню со стрельбой за 15-летним нарушителем

Газета.Ruиещё 3

В Минусинске, Красноярский край, инспекторам ДПС пришлось начать стрельбу по колесам "ВАЗ-2107", за рулем которого находился подросток. Об этом сообщает "МВД Медиа".

ДПС устроила погоню со стрельбой за 15-летним нарушителем
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Ночью дорожные полицейские заметили отечественную легковушку с затонированными передними и задними стеклами. Водитель "семерки" решил не останавливаться по требованию автоинспекторов и, увеличив скорость, направился к выезду из населенного пункта. Полицейские начали преследование водителя, который неоднократно создавал аварийные ситуации: вилял по дороге и выезжал на встречную полосу. Инспекторы ГИБДД предупредили лихача о применении табельного оружия, после чего сделали несколько предупредительных выстрелов, а затем открыли огонь по колесам автомобиля - только после этого "ВАЗ-2107" удалось остановить.

Нарушителем оказался 15-летний молодой человек, вместе с ним в машине находилась девушка того же возраста.

"Материалы в отношении подростка будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке молодого человека на профилактический учет. В отношении законного представителя школьника проводится проверка по ст. 5.35 КоАП РФ. В результате применения оружия никто не пострадал", - отметили в ГИБДД.

Ранее в московской Госавтоинспекции назвали тревожным количество пьяных водителей на дорогах в январе.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители