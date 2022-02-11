ДПС устроила погоню со стрельбой за 15-летним нарушителем

В Минусинске, Красноярский край, инспекторам ДПС пришлось начать стрельбу по колесам "ВАЗ-2107", за рулем которого находился подросток. Об этом сообщает "МВД Медиа".
Ночью дорожные полицейские заметили отечественную легковушку с затонированными передними и задними стеклами. Водитель "семерки" решил не останавливаться по требованию автоинспекторов и, увеличив скорость, направился к выезду из населенного пункта. Полицейские начали преследование водителя, который неоднократно создавал аварийные ситуации: вилял по дороге и выезжал на встречную полосу. Инспекторы ГИБДД предупредили лихача о применении табельного оружия, после чего сделали несколько предупредительных выстрелов, а затем открыли огонь по колесам автомобиля - только после этого "ВАЗ-2107" удалось остановить.
Нарушителем оказался 15-летний молодой человек, вместе с ним в машине находилась девушка того же возраста.
"Материалы в отношении подростка будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке молодого человека на профилактический учет. В отношении законного представителя школьника проводится проверка по ст. 5.35 КоАП РФ. В результате применения оружия никто не пострадал", - отметили в ГИБДД.
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