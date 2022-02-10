Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+15° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
2 часа назад

Российский миллиардер оказался виновником массового ДТП на Рублевке

Вероника Полынина

Миллиардер Алексей Шепель признан виновником массового ДТП на Рублевском шоссе, в котором пострадали четыре человека, сообщает агентство «Москва».

Российский миллиардер оказался виновником массового ДТП на Рублевке
Фото: ТАССТАСС

В отношении владельца строительной компании S.Holding возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Никулинский суд Москвы избрал Шепелю меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено подключаться к интернету, общаться с потерпевшими и свидетелями, покидать место жительства, уезжать за пределы Москвы и области, а также управлять автомобилем до 8 апреля.

25 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве

8 февраля Алексей Шепель, находясь за рулем Mercedes, спровоцировал массовую аварию на Рублевском шоссе в Москве. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали четыре человека, были повреждены девять машин.

Сам Шепель серьезных травм не получил. Врачи диагностировали у него поверхностную травму головы и торсионно-флексеонную травму шеи, а также выявили коронавирус и пневмонию. Сейчас бизнесмен проходит лечение в частной клинике.

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители