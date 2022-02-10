Российский миллиардер оказался виновником массового ДТП на Рублевке

Миллиардер Алексей Шепель признан виновником массового ДТП на Рублевском шоссе, в котором пострадали четыре человека, сообщает агентство «Москва».

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В отношении владельца строительной компании S.Holding возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Никулинский суд Москвы избрал Шепелю меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено подключаться к интернету, общаться с потерпевшими и свидетелями, покидать место жительства, уезжать за пределы Москвы и области, а также управлять автомобилем до 8 апреля.

8 февраля Алексей Шепель, находясь за рулем Mercedes, спровоцировал массовую аварию на Рублевском шоссе в Москве. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали четыре человека, были повреждены девять машин.