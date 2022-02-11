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4 часа назад

На Сахалине замминистра подала в отставку из-за ДТП с ребенком

Российская Газетаиещё 7

Первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко подала в отставку из-за совершенного ею ДТП, где пострадал 11-летний мальчик. Соответствующее заявление она сделала в пятницу местным журналистам.

Сбившая ребенка чиновница подала в отставку
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской областипресс-служба правительства Сахалинской области

Авария произошла 9 февраля около 19:00 на улице Ленина в Южно-Сахалинске. Ребенка госпитализировали и прооперировали. С места происшествия чиновница не скрывалась.

"Я прошу прощения у мальчика и его родителей. Происшествие - трагическая случайность", - сказала Татьяна Стаценко.

По ее словам, такое событие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому она приняла решение об увольнении по собственному желанию.

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Женщина обещает купить необходимые лекарства, назначенные пострадавшему, а также возместить ущерб и оказать семье необходимую помощь.

Уже известно, что заявление об увольнении Татьяны Стаценко удовлетворено.

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