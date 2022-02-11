Пьяный дальнобойщик протаранил более 30 автомобилей

Пьяный дальнобойщик из Турции устроил в немецком городе Нюрнберг масштабное ДТП. Он протаранил свыше 30 припаркованных на улице автомобилей, что спровоцировало крупный пожар.

Фото: Соцсети Соцсети

Виновник масштабной аварии - 50-летний водитель из Турции. Будучи в нетрезвом виде, он сначала проехал на красный свет и врезался в стоявшую на перекрестке легковушку. Женщина, сидевшая за рулем, к счастью получила лишь легкие травмы.

Затем водитель грузовика продолжил движение. По информации InFranken.de, он прижал к стенам домов свыше 30 припаркованных на улице Фюртер автомобилей. Некоторые из них тут же загорелись. Пламя перекинулось на фасад соседнего здания. Жильцов пришлось срочно эвакуировать. Есть опасения, что дом больше непригоден для проживания.

Спасатели с трудом эвакуировали помятый грузовик, сначала им пришлось вырезать 26 деталей из полуприцепа. Очевидцы говорят, что авария чудом обошлась без жертв.