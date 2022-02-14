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2 часа назад

В Липецке двое напали на сотрудников скорой помощи

Газета.Ru

В Липецке не поделили дорогу ехавшая на вызов бригада скорой помощи и легковой автомобиль - водитель и его пассажир накинулись на сотрудников "скорой", которые "не давали проехать". Полиция начала проверку. Об этом сообщает ТАСС.

Двое мужчин напали на сотрудников скорой помощи в Липецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошёл 12 февраля во дворе одного из домов на ул. Маяковской. Как сообщают очевидцы, зачинщиком конфликта стал пассажир. На помощь медикам пришли прохожие.

Замглавы администрации Липецкой области по вопросам здравоохранения Александр Ильин опубликовал у себя в Instagram видео инцидента. На кадрах мужичина нападает на водителя скорой сзади, драка происходит прямо на дороге. Пострадавшему пытаются помочь коллеги, но напавший не щадит и девушку-медика из бригады.

В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что получили заявления обеих сторон-участников конфликта, 14 февраля, будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Пензе мужчина напал на директора турфирмы после общения с конкурирующей фирмой.

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