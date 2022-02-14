Пять человек пострадали в ДТП из-за лошади под Иркутском

Пять человек пострадали в столкновении двух маршрутных микроавтобусов Toyota Hiace в Иркутской области. Причиной аварии стало то, что одна из маршруток врезалась в переходившую дорогу лошадь, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Фото: 38.мвд.рф 38.мвд.рф

Авария произошла на 355-м километре автодороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово. Возникновению ДТП сопутствовало то, что водитель одного из микроавтобусов не увидел в темноте переходившую дорогу лошадь и машина врезалась в неё.

В результате пострадали пассажиры из обеих маршруток, в числе получивших травмы есть несовершеннолетний. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.