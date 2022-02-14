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2 часа назад

Под Иркутском пять человек пострадали в ДТП с маршрутками из-за лошади

News.ruиещё 4

Пять человек пострадали в столкновении двух маршрутных микроавтобусов Toyota Hiace в Иркутской области. Причиной аварии стало то, что одна из маршруток врезалась в переходившую дорогу лошадь, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Пять человек пострадали в ДТП из-за лошади под Иркутском
Фото: 38.мвд.рф38.мвд.рф

Авария произошла на 355-м километре автодороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово. Возникновению ДТП сопутствовало то, что водитель одного из микроавтобусов не увидел в темноте переходившую дорогу лошадь и машина врезалась в неё.

В результате пострадали пассажиры из обеих маршруток, в числе получивших травмы есть несовершеннолетний. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на перекрёстке, а затем влетел в дерево в Екатеринбурге. О случившемся сообщили в соцсетях, где были опубликованы кадры с места происшествия.

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