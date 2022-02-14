На российской трассе столкнулись более 20 машин

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием более 20 автомобилей. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Фото: 66.mchs.gov.ru 66.mchs.gov.ru

Кадры очевидцев с места публикует Ura.ru. Со ссылкой на источник в экстренных службах города издание сообщает о четырех пострадавших, среди них три ребенка и одна женщина.

Авария произошла на 14-м километре Серовского тракта. На месте аварии уже развернули пункт обогрева.