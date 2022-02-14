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20 минут назад

На российской трассе столкнулись более 20 машин

Lenta.ru

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием более 20 автомобилей. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

На российской трассе столкнулись более 20 машин
Фото: 66.mchs.gov.ru66.mchs.gov.ru

Кадры очевидцев с места публикует Ura.ru. Со ссылкой на источник в экстренных службах города издание сообщает о четырех пострадавших, среди них три ребенка и одна женщина.

Авария произошла на 14-м километре Серовского тракта. На месте аварии уже развернули пункт обогрева.

8 февраля стало известно, что на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве столкнулись сразу девять машин, в одной из них находился российский предприниматель, миллиардер Алексей Шепель. Он пострадал в ДТП и попал в больницу.

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