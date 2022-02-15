Превысивших полномочия сотрудников ГИБДД отправили в колонию

Тагилстроевский районный суд вынес решение по делу четырех сотрудников ГИБДД МУ МВД РФ «Нижнетагильское». Их признали виновными в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Фото: ГИБДД РФ ГИБДД РФ

В июле 2020 году два автоинспектора остановили автомобиль с водителем, которого ранее лишили прав. Сотрудники ГИБДД доставили водителя в отдел полиции для оформления документов, однако их руководитель дал указание отпустить автомобилиста и вернуть ему машину.

Как уточняют местные СМИ, за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии находился сын заместителя председателя Нижнетагильской городской думы Игоря Базилевича. Он связался с отцом, который рассказал о случившемся начальнику полиции, после чего тот попросил главу отдела ГИБДД Анатолия Чернова не привлекать водителя к ответственности, пишет TagilCity. Базилевича-младшего лишили водительских в августе 2018 года за совершение аварии, повлекшей смерть человека.

Отдавшего приказ Анатолия Чернова приговорили к двум годам колонии, отпустившего водителя командира взвода Сергея Петухова — к 10 месяцам. Первый не сможет два года занимать посты в правоохранительных органах, второй — 1 год и 10 месяцев. Также по делу проходили обвиняемыми автоинспекторы Денис Холстинин и Константин Бабушкин, они получили по девять месяцев лишения свободы и запрет на работу в силовых структурах на срок 1 год и 9 месяцев.