В Польше разбили Ferrari за 25 млн рублей

Суперкар Ferrari 488 Pista попал в аварию в Польше. ДТП случилось на трассе DK10 рядом с городом Выжиск, сообщает газета Wasze Media.

Фото: waszemedia.pl waszemedia.pl

Водитель Ferrari не справился с управлением и врезался в барьер безопасности. Несмотря на серьезные повреждения суперкара, 46-летний мужчина за рулем не получил никаких травм, сообщили оперативные службы.

Как рассказали в полиции, причиной ДТП считается неверно выбранная скорость движения водителем Ferrari. Автомобиль оказался настолько низким (высота 488 Pista составляет 1206 мм), что пролетел под отбойником. Судя по фотографиям с места ДТП, суперкар вряд ли удастся восстанавливать, однако есть шанс, что силовая установка и трансмиссия сильно не пострадали.

Ferrari 488 Pista оснащен 3,9-литровым «твин-турбо» V8 мощностью 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает меньше трех секунд, а максимальная скорость превышает 340 км/ч. В модификации 488 Pista в шасси и аэродинамических компонентах использованы наработки, применяемые в гоночных моделях 488 GTE и 488 Challenge. Цена суперкара начинается от $331 тыс. (больше 25 млн рублей по текущему курсу).