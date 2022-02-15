Отменен приговор водителю, который сбил перебегавшего на красный свет пешехода

Кассационный суд отменил приговор водителю, который сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Он указал, что водитель вправе рассчитывать на то, что другие участники дорожного движения соблюдают Правила. Казалось бы, очевидные вещи.

Фото: РГ / Александр Корольков РГ / Александр Корольков

Однако их пришлось разъяснять, поскольку решение по делу, которое отменил кассационный суд, вообще изобилует противоречиями и домыслами. Благодаря этому решению водитель, который соблюдал Правила, получил срок, правда, условный, за то, что ему под колеса бросился пешеход. И на его месте может оказаться любой.

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Наезд на пешехода произошел еще в июле 2015 года. Шесть с половиной лет ушло на судебные разбирательства. И дело еще не закончено. Водитель ехал по двусторонней четырехполосной дороге - по две полосы в каждом направлении. Потоки встречных направлений разделялись отбойником. На дороге был регулируемый пешеходный переход, то есть со светофором. И светофор работал.

Водитель проезжал его на разрешающий зеленый сигнал. Но ему под колеса из-за отбойника вышла бабушка. Произошло все это утром - примерно в 9.30. То есть было уже светло. В результате наезда пожилая женщина погибла.

Щелковским городским судом установлено, что водитель ехал со скоростью 60 км/ч на зеленый сигнал светофора. Тем не менее суд посчитал, что он нарушил Правила - требования пункта 10.1. А именно ту часть пункта, которая гласит, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

На этом основании суд признал водителя виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно, а также обязал выплатить пострадавшей - дочери погибшей - 1 миллион рублей. Надо сказать, что это уже второе решение Щелковского суда, после того как дело вернула апелляционная инстанция. Первоначальный приговор был 3 года колонии-поселения и 3 миллиона рублей компенсации.

На сей раз апелляционная инстанция - Мособлсуд - сократила размер взыскания до 600 тысяч рублей, а все остальное оставила без изменения.

Однако кассационный суд нашел в этих решениях существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов.

В первую очередь он указал, что по смыслу закона обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого подтверждена совокупностью непосредственно исследованных судом доказательств, а описательно-мотивировочная часть такого приговора должна кроме прочего содержать доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства. Однако эти требования судом первой инстанции в полном объеме не выполнены.

Из материалов уголовного дела следует, что автомобиль двигался без превышения скорости, а потерпевшая переходила дорогу на запрещающий для нее сигнал светофора.

При этом суд не учел, что движение автомобиля со скоростью, не превышающей установленного ограничения, не может находиться в причинно-следственной связи с ДТП в случае отсутствия у водителя технической возможности избежать столкновения.

Опасность для движения автомобиля была создана пешеходом, переходящим дорогу на запрещающий сигнал светофора, то есть нарушающей Правила. Но суд не учел, что в силу безусловной обязанности водителей соблюдать Правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств каждый участник дорожного движения вправе рассчитывать на их соблюдение другими.

При решении вопроса о технической возможности предотвращения ДТП судам следует исходить из того, что момент возникновения опасности для движения определяется в каждом конкретном случае с учетом дорожной обстановки, предшествующей ДТП. Опасность для движения следует считать возникшей в тот момент, когда водитель имел объективную возможность ее обнаружить. Поэтому этот момент должен определяться индивидуально в каждом случае.

Для установления вины водителя необходимо было в первую очередь установить момент обнаружения им опасности и лишь затем определять техническую возможность предотвращения наезда на пешехода.

Вопрос о том, на каком расстоянии он мог увидеть переходившую дорогу потерпевшую, мог быть разрешен в рамках проведения следственного эксперимента по определению общей и конкретной видимости в условиях (погодных и иных), максимально приближенных к тем, которые имели место в момент совершения ДТП.

Однако результаты проведенных следственных действий для определения момента обнаружения водителем опасности, а также всех автотехнических экспертиз были признаны судом недопустимыми доказательствами. Это было сделано после первой апелляции. Дело в том, что следственные действия проводились до того, как было заведено уголовное дело, потом они проводились в условиях, не соответствующих моменту ДТП. Да и определение места аварии сделано на основе заявления свидетелей. Но свидетели не видели момента наезда. Поэтому вообще непонятно, чего они свидетели.

Вместе с тем из показаний водителя, данных им как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, следует, что пожилую женщину, неожиданно выбежавшую на проезжую часть дороги на запрещающий для нее сигнал светофора, он увидел за пару метров до столкновения и не имел технической возможности избежать наезда.

Свидетели обстоятельств наезда не видели. Они лишь полагают, что ДТП произошло на пешеходном переходе. Следы торможения автомобиля до наезда на пешехода не обнаружены.

Однако надлежащей оценки эти доказательства не получили. А вывод суда о том, что водитель с момента объективного обнаружения опасности имел техническую возможность предотвращения ДТП, основан на предположениях.

Кроме того, есть и прямые противоречия в решении. Так, суд первой инстанции утверждает, что отсутствие или наличие технической возможности для предотвращения наезда на пешехода в этом случае значения не имеет, поскольку предотвращение ДТП зависело от соблюдения требований пункта 10.1 Правил. Но вместе с тем в описании преступного деяния указал, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода.