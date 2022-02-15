Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-1° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
3 часа назад

ГИБДД обнаружила на Rolls-Royce госномера от «Жигулей»

Газета.Ru

Московская полиция проводит проверку по факту подмены госномеров на автомобиле топ-менеджера компании «Русгидро». Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В Москве на Rolls-Royce обнаружили госномера от «Жигулей»
Фото: ReutersReuters

Сотрудники ГИБДД остановили Rolls-Royce Phantom в центре Москвы. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит топ-менеджеру ПАО «Русгидро» Вячеславу Пивоварову. Автоинспекторы установили, что на элитном британском автомобиле установлены регистрационные номера от отечественного «ВАЗ-2115», который также числится за ним.

Пивоваров объяснил сотрудникам ГИБДД, никогда не владел «ВАЗ-2115». Он уверяет, что в прошлом году оформлял через знакомых «красивый» номер для своего Rolls-Royce. В полиции начали доследственную проверку.

Введение аукционов по продаже «красивых» номеров в министерстве экономического развития планировали запустить в России с 1 января 2022 года, однако этого так и не случилось. Кроме того, Госдума отклонила единственный законопроект, который был призван решить проблему нелегальной торговли «блатными» номерами, подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители