В Москве на Rolls-Royce обнаружили госномера от «Жигулей»

Московская полиция проводит проверку по факту подмены госномеров на автомобиле топ-менеджера компании «Русгидро». Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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Сотрудники ГИБДД остановили Rolls-Royce Phantom в центре Москвы. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит топ-менеджеру ПАО «Русгидро» Вячеславу Пивоварову. Автоинспекторы установили, что на элитном британском автомобиле установлены регистрационные номера от отечественного «ВАЗ-2115», который также числится за ним.

Пивоваров объяснил сотрудникам ГИБДД, никогда не владел «ВАЗ-2115». Он уверяет, что в прошлом году оформлял через знакомых «красивый» номер для своего Rolls-Royce. В полиции начали доследственную проверку.

Введение аукционов по продаже «красивых» номеров в министерстве экономического развития планировали запустить в России с 1 января 2022 года, однако этого так и не случилось. Кроме того, Госдума отклонила единственный законопроект, который был призван решить проблему нелегальной торговли «блатными» номерами, подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».