Tesla буль-буль: подлодки из электрокара не получилось

В Испании на одной из пристаней произошло странное ДТП: кроссовер Tesla Model X без видимых на то причин был отправлен под воду. С ролью подводного корабля электрокар не справился совсем, а вот изобразить бурлящий ведьмин котёл у него получилось вполне.

Фото: facebook.com facebook.com

Том Пауэлл разместил видео с булькающей Tesla в группе Boat Fales в Facebook, также к посту прилагались фото автомобиля после того, как его извлекли из воды. Предполагается, что к спасательной операции приступили не сразу, а по прошествии 12 часов: водолазы не хотели рисковать. Дело в том, что в некоторых случаях элементы питания, в составе которых есть литий, могут взрываться.

Учитывая то, что Tesla бурлила достаточно интенсивно, можно предположить, что у автомобиля был повреждён аккумулятор, который в результате чрезмерного нагрева и выдавал такие пузыри. Не исключено, что водитель электрокара решил "искупать" машину, чтобы не дать ей загореться на суше.