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2 часа назад

Из Tesla не получилось подлодки: электрокар смог только пускать пузыри

Российская Газета

В Испании на одной из пристаней произошло странное ДТП: кроссовер Tesla Model X без видимых на то причин был отправлен под воду. С ролью подводного корабля электрокар не справился совсем, а вот изобразить бурлящий ведьмин котёл у него получилось вполне.

Tesla буль-буль: подлодки из электрокара не получилось
Фото: facebook.comfacebook.com

Том Пауэлл разместил видео с булькающей Tesla в группе Boat Fales в Facebook, также к посту прилагались фото автомобиля после того, как его извлекли из воды. Предполагается, что к спасательной операции приступили не сразу, а по прошествии 12 часов: водолазы не хотели рисковать. Дело в том, что в некоторых случаях элементы питания, в составе которых есть литий, могут взрываться.

Учитывая то, что Tesla бурлила достаточно интенсивно, можно предположить, что у автомобиля был повреждён аккумулятор, который в результате чрезмерного нагрева и выдавал такие пузыри. Не исключено, что водитель электрокара решил "искупать" машину, чтобы не дать ей загореться на суше.

"РГ" рассказывала про блогера, который проехал по дну импровизированного водоёма на Tesla Model S, практически полностью погрузившись под воду.

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