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1 час назад

Tesla на автопилоте врезалась в полицейский автомобиль

Motor.ru

В Сети опубликовали видеозапись инцидента, произошедшего ночью на трассе в американском штате Северная Каролина. На кадрах, снятых с видеорегистратора патрульного Dodge Charger, запечатлели момент серьезной аварии Tesla, которая двигалась по дороге с включенной системой полуавтоматического управления Autopilot. В результате невнимательности водителя, электрокар врезался в полицейский автомобиль, который чудом не сбил сотрудников полиции.

Tesla на автопилоте врезалась в полицейский автомобиль
Фото: © FSAction9 / Youtube.com© FSAction9 / Youtube.com

По данным местной полиции, Tesla передвигалась по правому ряду шоссе с включенным автопилотом. Электрокар не заметил припаркованный патрульный Dodge Charger с включенными проблесковыми маячками. В результате сильнейшего удара служебный автомобиль по инерции отбросило в сторону офицеров, дежуривших на обочине. В последний момент один из полицейских услышал звук столкновения и успел спасти своего коллегу от наезда машины.

Оказалось, что за рулем электрокара находился местный житель по имени Деваиндер Голи, который во время происшествия смотрел фильм на мультимедийной системе «Теслы». Полицейские арестовали водителя за невнимательное вождение.

В начале февраля один из электрокаров Tesla попал в очередную аварию, двигаясь с включенным автопилотом. Владелец модели испытывал систему автономного вождения Full Self-Driving, которая не распознала небольшой дорожный столб.

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