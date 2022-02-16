Tesla на автопилоте врезалась в полицейский автомобиль

В Сети опубликовали видеозапись инцидента, произошедшего ночью на трассе в американском штате Северная Каролина. На кадрах, снятых с видеорегистратора патрульного Dodge Charger, запечатлели момент серьезной аварии Tesla, которая двигалась по дороге с включенной системой полуавтоматического управления Autopilot. В результате невнимательности водителя, электрокар врезался в полицейский автомобиль, который чудом не сбил сотрудников полиции.

Фото: © FSAction9 / Youtube.com © FSAction9 / Youtube.com

По данным местной полиции, Tesla передвигалась по правому ряду шоссе с включенным автопилотом. Электрокар не заметил припаркованный патрульный Dodge Charger с включенными проблесковыми маячками. В результате сильнейшего удара служебный автомобиль по инерции отбросило в сторону офицеров, дежуривших на обочине. В последний момент один из полицейских услышал звук столкновения и успел спасти своего коллегу от наезда машины.

Оказалось, что за рулем электрокара находился местный житель по имени Деваиндер Голи, который во время происшествия смотрел фильм на мультимедийной системе «Теслы». Полицейские арестовали водителя за невнимательное вождение.