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40 минут назад

Трассу М-12 могут продлить до Монголии

РИА Недвижимостьиещё 1

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос финансирования продления автотрассы М-12 до Новосибирска с выходом на Монголию, технически это возможно, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Трассу М-12 могут продлить до Монголии
Фото: РИА НедвижимостьРИА Недвижимость

По его словам, на участке Москва-Казань сегодня работают 15 тысяч строителей, в июле будут задействованы более чем в два раза больше специалистов - 38 тысяч.

"Мы уже полностью вышли на участок Казань-Екатеринбург... И дальше прорабатываем возможность (продления - ред.) от Екатеринбурга до Тюмени по поручению президента, тоже уже проектируем. До Челябинска в этом году участок запустим. Дальше в рамках нашей опорной сети до Новосибирска и до Монголии мы тоже этот вопрос прорабатываем - насколько это возможно финансово, технически мы в этом уверены", - сказал Хуснуллин, выступая в среду в Госдуме.

Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта - 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.

На открытии последнего участка ЦКАДа в начале июля 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил подумать о продлении трассы М-12 не только до Екатеринбурга, но и до Тюмени и Челябинска. Предполагается, что трасса будет "закольцована". Как сообщал Хуснуллин, стоимость такого проекта составит 200-250 миллиардов рублей. Завершение строительства и реконструкции запланировано на 2024 год. Вице-премьер РФ отмечал, что М-12 может быть продлена до Новосибирска с выходом на Монголию.

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