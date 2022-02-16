БТР протаранил легковушку на трассе «Таврида»

В Крыму на трассе «Таврида» БТР протаранил легковой автомобиль Lada, сообщает Znak.com со ссылкой на информацию от очевидцев ДТП. Авария произошла за Симферополем на дороге в сторону Белогорска.

Фото: Телеграм-канал «AMS Simferopol» Телеграм-канал «AMS Simferopol»

Бронетранспортер находился в составе колонны, которая возвращалась с военных учений. По словам очевидцев, виновником аварии мог стать механик-водитель БТР.

Судя по кадрам с места происшествия, отечественная легковушка получила серьезные повреждения с левой стороны. После аварии она оказалась поперек крайней левой полосы. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе местного управления ГИБДД не стали комментировать ситуацию, предложив обращаться к военным. По предварительным данным, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Ранее сообщалось, что танковая армия Западного военного округа (ЗВО) направляется в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений в Крыму. После возвращения в места постоянной дислокации танки подготовят к будущим учениям.