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4 часа назад

Поедет или нет? Россиянин превратил машину в айсберг ради эксперимента

Российская Газета

В Красноярске 34-летнего водителя оштрафовали за то, что он ездил по городу на автомобиле, полностью покрытом льдом. Мужчина признался, что превратил машину в айсберг ради эксперимента.

Водителя оштрафовали за езду на "айсберге"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Видеозапись с экспериментатором сотрудники ГИБДД обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. На место направили экипаж, который остановил автомобиль. Мужчину оштрафовали за технические неисправности: ограниченный обзор со стороны водителя, нечищенные фары и неисправность стеклоочистителей. Также административное наказание его ждет за отсутствие страховки и за нечитаемый госномер.

В дальнейший путь "айсберг" отправился уже на эвакуаторе. Инспекторы вынесли требование о прекращении противоправных действий: подобный автомобиль представлял опасность для других участников дорожного движения.

- Мы отмечаем, что, нередко в погоне за популярностью, граждане забывают о безопасности. Автомобиль является средством повышенной опасности, и подобные эксперименты на дороге могут иметь неприятные, а, возможно, и непоправимые последствия, - подчеркнули в ГИБДД.

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