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51 минуту назад

В Москве при столкновении трех автомобилей пострадали 7 человек

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В Москве на Международном шоссе в Молжаниновском районе произошло ДТП с участием трех машин. Семь человек получили травмы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В Москве при столкновении трех автомобилей пострадали 7 человек
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Сейчас пострадавших осматривают врачи. На месте ДТП работают сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Skoda не справился с управлением и влетел в попутную двигающуюся Газель, в которой находились работники коммунальной службы Московской области (Химки). От полученного удара машина опрокинулась, после чего в эту же аварию попал уже Nissan. В данный момент проезд в районе ДТП осуществляется по одной полосе из трех.

Ранее сообщалось, что в Московской области на 108-м километре Минского шоссе в Можайском районе произошло столкновение сразу шести транспортных средств: трех грузовых, двух легковых автомобилей и одного рейсового автобуса. Пострадали два человека. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС.

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