В Москве при столкновении трех автомобилей пострадали 7 человек

В Москве на Международном шоссе в Молжаниновском районе произошло ДТП с участием трех машин. Семь человек получили травмы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Сейчас пострадавших осматривают врачи. На месте ДТП работают сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Skoda не справился с управлением и влетел в попутную двигающуюся Газель, в которой находились работники коммунальной службы Московской области (Химки). От полученного удара машина опрокинулась, после чего в эту же аварию попал уже Nissan. В данный момент проезд в районе ДТП осуществляется по одной полосе из трех.