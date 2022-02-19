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2 часа назад

В Турции перевернулся туристический автобус

ТАССиещё 8

По меньшей меня пять человек погибли в субботу в результате ДТП с участием туристического автобуса в центральной Турции.

По данным телеканала A Haber, автобус вылетел с трассы между населенными пунктами Аксарай и Конья, в результате чего он перевернулся.

Есть жертвы: автобус со школьниками упал в водохранилище

Кроме того, при аварии ранения различной степени тяжести получили 26 человек. Они были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

В посольстве РФ сообщили, что по предварительным данным, граждан России не было в туристическом автобусе.

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