По меньшей меня пять человек погибли в субботу в результате ДТП с участием туристического автобуса в центральной Турции.

По данным телеканала A Haber, автобус вылетел с трассы между населенными пунктами Аксарай и Конья, в результате чего он перевернулся.

Кроме того, при аварии ранения различной степени тяжести получили 26 человек. Они были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.