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1 час назад

Под Луганском саперы обезвредили автомобиль с 200 кг тротила

Российская Газета

Сотрудники правоохранительных органов ЛНР обезвредили около населенного пункта Самсоновка заминированный легковой автомобиль.

Под Луганском саперы обезвредили автомобиль с тротилом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает министерство госбезопасности ЛНР, автомобиль находился под железнодорожным путепроводом на трассе Луганск-Изварино. Через час после обнаружения машины по путепроводу должен был проследовать поезд, на котором в Россию ехали женщины и дети.

"Указанное транспортное средство было уничтожено путем подрыва накладного заряда. После подрыва автомобиля на месте осталась воронка диаметром около 40 метров" , - говорится в сообщении.

Взрывотехники определили, что в машине находилась взрывчатка приблизительной мощностью около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Фугас был снабжен радиоуправляемым взрывателем.

Кстати

19 февраля Луганске сотрудники МЧС потушили горящий газопровод "Дружба", на котором произошло два взрыва. Характер повреждений инфраструктурного объекта связан с преднамеренной диверсией.

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