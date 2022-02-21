Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом

В Пермском крае на трассе Соликамск-Красновишерск водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Фото: Телеграм-канал«Типичный Соликамск [TC]» Телеграм-канал«Типичный Соликамск [TC]»

Авария произошла 21 февраля около 02:30. По предварительным данным, на 20 км автодороги 36-летний водитель «ВАЗа» пошел на обгон транспортного средства и столкнулся с бензовозом «МАЗ». Кадры с места аварии появились в социальных сетях, от удара легковой автомобиль разорвало на две части.

Водитель и три пассажира отечественной легковушки скончались. Еще одна пассажирка «ВАЗа» выжила, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.